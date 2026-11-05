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Modelele AI mici contra giganților: când este mai bun un algoritm specializat decât unul care „știe de toate”?

a Scris de alexandru puiu
Modelele AI mici contra giganților: când este mai bun un algoritm specializat decât unul care „știe de toate”?
Aosom
Modelele AI pot fi complexitate sau eficiență. Află care sunt provocările și beneficiile unui model AI în afaceri.

Sursa: Playtech

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