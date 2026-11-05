Mona Muscă, de la reformele din cultură, la retragerea definitivă. Cum a fost surprinsă ultima dată în public

Mona Muscă, una dintre figurile cunoscute ale politicii românești de după 1990, a avut o apariție publică rară în toamna anului 2025, la vârsta de 76 de ani. Fostul ministru al Culturii, retras din politică în 2007, a participat la un eveniment organizat la Ateneul Român, dedicat împlinirii a 150 de ani de la nașterea […]

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