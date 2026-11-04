https://drive.google.com/file/d/15ekQo5pGhphCFfAQKEADTfdmPMFDGke1/view Alegerea unei case din containere începe, de regulă, cu o întrebare despre spațiu: de cât loc este nevoie astăzi și de cât ar putea fi nevoie peste câțiva ani. Răspunsul duce aproape întotdeauna spre una dintre cele două tipologii, monobloc sau modulară. Ambele oferă o locuință completă, în care se poate locui confortabil, iar […] The post Monobloc sau modular: ce tip de casă din containere ți se potrivește first appeared on BĂNĂȚEANUL.

Sursa: Bănățeanul | Un Ziar Vechi Pentru Timpuri Noi Citește mai departe la sursa originală ↗