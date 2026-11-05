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Motorina standard costa 10,97 lei pe litru într-o stație. La Eforie Nord, 50 de litri costau cu 11 lei mai puțin

t Scris de tudor dima
Motorina standard costa 10,97 lei pe litru într-o stație. La Eforie Nord, 50 de litri costau cu 11 lei mai puțin
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Motorina standard costa 10,97 lei pe litru într-o stație și 10,75 lei la Eforie Nord. Pentru 50 de litri, diferența era de 11 lei.

Sursa: Ziarul Financiar

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