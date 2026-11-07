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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Motorola anunță prețurile europene pentru Moto Watch 2 Fit și Buds 2 Ultra; Ceas de 119 euro, căști de 199 euro

s Scris de szilárd-ervin szőgyényi
Motorola anunță prețurile europene pentru Moto Watch 2 Fit și Buds 2 Ultra; Ceas de 119 euro, căști de 199 euro
Aosom
Moto Watch 2 Fit va costa 119 euro, iar Moto Buds 2 Ultra 199 euro în Europa. Motorola nu a anunțat încă o dată exactă pentru disponibilitatea în România.

Sursa: Mobilissimo

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