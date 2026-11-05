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Motorola lansează un smartwatch de buget, Watch 2 Fit vine cu ecran OLED, 12 zile autonomie și integrare POLAR

c Scris de claudiu sima
Motorola lansează un smartwatch de buget, Watch 2 Fit vine cu ecran OLED, 12 zile autonomie și integrare POLAR
Aosom
Motorola continuă extinderea portofoliului de purtabile și după Watch Ultra, văzut inițial la IFA 2026 și recent testat de noi, vine rândul unui model de buget. Se numește Moto watch 2 Fit și din start mie îmi sună a rival pentru seria Watch Fit

Sursa: Mobilissimo

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