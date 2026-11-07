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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Motorola Signature 27 depășește orice iPhone, Samsung, vivo, OPPO în DxOMark; Iată de ce!

r Scris de radu iorga
Motorola Signature 27 depășește orice iPhone, Samsung, vivo, OPPO în DxOMark; Iată de ce!
Aosom
Motorola Signature 27 a obținut 173 de puncte în testul DxOMark și ocupă locul 2, remarcându-se prin camera telephoto de 200 MP și performanțele foto-video nocturne.

Sursa: Mobilissimo

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