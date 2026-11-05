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Motorola Signature 27 lansat oficial! Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, cameră de 200 MP, ecran de 12.000 nits și baterie de 7000 mAh

m Scris de mihai gabriel arsene
Motorola Signature 27 lansat oficial! Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, cameră de 200 MP, ecran de 12.000 nits și baterie de 7000 mAh
Aosom
Motorola a prezentat flagship-ul Signature 27, cu procesor Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, ecran AMOLED Tandem de 12.000 de niți, cameră periscopică de 200 MP și baterie de 7000 mAh.

Sursa: Mobilissimo

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