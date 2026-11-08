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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Multe trucuri pentru accelerarea Windows 11 nu fac PC-ul mai rapid. Ce arată testele realizate pe un laptop

i Scris de iulia kelt
Multe trucuri pentru accelerarea Windows 11 nu fac PC-ul mai rapid. Ce arată testele realizate pe un laptop
Aosom
Dezactivarea programelor care pornesc automat, eliminarea animațiilor sau schimbarea modului de alimentare sunt printre cele mai cunoscute recomandări pentru un calculator cu Windows 11 care se mișcă greu.

Sursa: Playtech

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