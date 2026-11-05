Multiple Alerte cu Bombă în Zboruri Europene, Inclusiv la București, Panicând Milioane de Europeni iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Adrian Gabor O alertă cu bombă a declanșat joi o mobilizare amplă în aviația europeană, după ce mai multe zboruri comerciale au fost vizate de amenințări similare în aceeași zi. Un avion Aer Lingus care zbura de la Dublin spre Roma a fost deviat în Franța și escortat de un avion de vânătoare Rafale până la baza […] The post Multiple Alerte cu Bombă în Zboruri Europene, Inclusiv la București, Panicând Milioane de Europeni first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

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