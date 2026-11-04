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Musk a dat lovitura în Germania: Înmatriculările de maşini noi Tesla au crescut cu aproape 300% în octombrie

a Scris de andreea năstase
Musk a dat lovitura în Germania: Înmatriculările de maşini noi Tesla au crescut cu aproape 300% în octombrie
Aosom
Înmatriculările de maşini noi Tesla în Germania au crescut cu aproape 300% în octombrie, arată datele publicate miercuri de Autoritatea Federală de Transport Rutier (KBA), transmite Reuters, potrivit Agerpres. Conform KBA, luna trecută au fost înmatri...

Sursa: Stiri Pe Surse

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