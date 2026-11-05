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Muzeul haosului: directorul de la „George Enescu” scrie cu AI decizii ilegale. Sindicaliștii cer ajutorul ministrului Culturii pentru a scăpa de el

d Scris de diana scarlat
Muzeul haosului: directorul de la „George Enescu” scrie cu AI decizii ilegale. Sindicaliștii cer ajutorul ministrului Culturii pentru a scăpa de el
Aosom
Un muzeu al haosului, cu decizii scrise de Inteligența Artificială și concedieri ilegale

Sursa: Jurnalul Ro

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