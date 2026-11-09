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NASA caută noi astronauți care ar putea locui pe Lună și participa la viitoarele misiuni spre Marte

i Scris de iulia kelt
NASA caută noi astronauți care ar putea locui pe Lună și participa la viitoarele misiuni spre Marte
Aosom
NASA a lansat o nouă campanie de recrutare pentru programul său de astronauți, în căutarea unor candidați care ar putea ajunge

Sursa: Playtech

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