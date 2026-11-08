 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Tech

NASA caută o nouă generație de astronauți pentru baza lunară. Ce condiții stricte trebuie să îndeplinească viitorii exploratori

m Scris de maria zărnescu
NASA caută o nouă generație de astronauți pentru baza lunară. Ce condiții stricte trebuie să îndeplinească viitorii exploratori
Aosom
NASA caută viitorii astronauți care vor scrie următorul capitol al zborurilor spațiale umane. Agenția americană a deschis perioada de aplicații pentru viitoarea generație de exploratori, care vor participa la misiuni ce includ construirea unei baze lunare și pregătirea explorării umane a planetei Marte. Totuși, viitorii astronauți trebuie să îndeplinească și o serie de condiții stricte.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech