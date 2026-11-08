NASA caută o nouă generație de astronauți pentru baza lunară. Ce condiții stricte trebuie să îndeplinească viitorii exploratori

NASA caută viitorii astronauți care vor scrie următorul capitol al zborurilor spațiale umane. Agenția americană a deschis perioada de aplicații pentru viitoarea generație de exploratori, care vor participa la misiuni ce includ construirea unei baze lunare și pregătirea explorării umane a planetei Marte. Totuși, viitorii astronauți trebuie să îndeplinească și o serie de condiții stricte.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗