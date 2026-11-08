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NASA caută următoarea generație de astronauți care ar putea trăi și lucra pe Lună: „Este un moment extraordinar”

a Scris de ana-maria gherghiță
NASA caută următoarea generație de astronauți care ar putea trăi și lucra pe Lună: „Este un moment extraordinar”
Aosom
NASA a lansat un apel pentru o nouă generație de astronauți, în căutarea unor exploratori care ar putea trăi și lucra pe Lună. Odată cu deschiderea înscrierilor pentru cea mai recentă extindere a programului său Artemis, agenția americană a declarat că cei selectați vor contribui la „modelarea viitorului umanității în spațiu”, pe măsură ce aceasta construiește o bază pe Lună și planifică primele misiuni cu echipaj pe Marte, relatează The Guardian.

Sursa: Digi24

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