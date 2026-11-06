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NASA pregătește un nou avion experimental. X-70 Fractal promite "un nou început în aeronautică"

t Scris de tiberiu vasile
NASA pregătește un nou avion experimental. X-70 Fractal promite "un nou început în aeronautică"
Aosom
NASA pregătește X-70 Fractal, un avion experimental cu tehnologii de control al zborului reconfigurabile.

Sursa: Dcnews

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