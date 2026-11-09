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NASA vrea să construiască un „oraș” pe Lună până în 2032. Planul de miliarde de dolari

a Scris de adevărul
NASA vrea să construiască un „oraș” pe Lună până în 2032. Planul de miliarde de dolari
Aosom
NASA a anunțat un nou pachet de contracte și investiții în valoare de până la 10 miliarde de dolari, care au ca obiectiv dezvoltarea infrastructurii necesare pentru viitoarea bază de pe Lună, planificată să devină operațională la începutul deceniului următor, potrivit Space.com.

Sursa: Adevarul

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