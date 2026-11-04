 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Tech

„Nașul inteligenței artificiale”, Geoffrey Hinton: „Poate că ne-ar fi fost mai bine fără IA”

i Scris de ioana andreescu
„Nașul inteligenței artificiale”, Geoffrey Hinton: „Poate că ne-ar fi fost mai bine fără IA”
Aosom
Geoffrey Hinton, laureat al Premiului Nobel și unul dintre pionierii inteligenței artificiale, avertizează că tehnologia ar putea provoca, în acest an sau în următorul, un incident major, precum o pană de curent sau blocarea sistemului bancar.

Sursa: Stirile Pro.tv

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech