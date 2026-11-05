 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Tech

NATO a lansat un magazin online de tehnică militară destinat guvernelor. Echipamentele costă până la 25 de milioane de euro

c Scris de camelia donțu
NATO a lansat un magazin online de tehnică militară destinat guvernelor. Echipamentele costă până la 25 de milioane de euro
Aosom
NATO a lansat o platformă online pentru achiziționarea rapidă a sistemelor de combatere a dronelor. Funcționează ca un magazin destinat exclusiv autorităților guvernamentale din statele aliate.

Sursa: Stirile Pro.tv

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech