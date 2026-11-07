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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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NATO pregătește investiții de peste 40 miliarde de dolari împotriva dronelor. Cum se adaptează giganții industriei militare

v Scris de vlad dobrea
NATO pregătește investiții de peste 40 miliarde de dolari împotriva dronelor. Cum se adaptează giganții industriei militare
Aosom
Tehnologia dronelor și inteligența artificială transformă rapid războiul modern, însă cei mai mari producători de armament din lume constată că cererea pentru tancuri, avioane de luptă și alte echipamente militare tradiționale rămâne ridicată, scrie CNBC.

Sursa: Stirile Pro.tv

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