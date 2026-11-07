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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Nava uriașă de 333 de metri, cu 22 de punți și aproape 6.800 de pasageri, pornește în prima croazieră în decembrie. Are un tobogan de 81 de metri

a Scris de ana tet
Nava uriașă de 333 de metri, cu 22 de punți și aproape 6.800 de pasageri, pornește în prima croazieră în decembrie. Are un tobogan de 81 de metri
Aosom
O navă gigantică, lungă de peste 333 de metri, se pregătește să primească aproape 6.800 de pasageri pentru prima sa croazieră. Are 22 de punți, restaurante, piscine, un leagăn suspendat la 50 de metri deasupra mării și un tobogan uriaș, care traversează 12 punți. Se numește MSC World Asia și va pleca în prima călătorie pe 4 decembrie 2026, din Barcelona.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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