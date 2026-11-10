Nebunia GTA 6 a Început după Decizia Oficială Luată de către Rockstar Games iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Adrian Gabor GTA 6 este real și este aici, pentru că lansarea a devenit realitate după foarte multe luni de așteptare, deoarece Rockstar Games a deschis preload-ul pentru versiunile destinate PlayStation 5 și Xbox Series X|S, oferindu-le celor care au precomandat digital jocul posibilitatea să descarce din timp fișierele necesare. Pentru jucătorii care vor să înceapă să […] The post Nebunia GTA 6 a Început după Decizia Oficială Luată de către Rockstar Games first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

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