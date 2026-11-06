Netflix anunță un nou serial Stranger Things. Povestea începe în 1955, departe de Hawkins

Netflix continuă universul Stranger Things cu o poveste plasată cu aproape trei decenii înaintea aventurilor din serialul original. Other Worlds: A Stranger Things Adventure va fi o producție cu actori, programată pentru 2028, cu acțiunea în anii ’50 și cu personaje noi. Anunțul oficial Netflix a venit pe 6 noiembrie, de Stranger Things Day, data […]

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