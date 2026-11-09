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Netflix introduce AI Discover, o nouă funcție bazată pe inteligență artificială care îți recomandă filme și seriale în funcție de starea de spirit

m Scris de mihai gabriel arsene
Netflix introduce AI Discover, o nouă funcție bazată pe inteligență artificială care îți recomandă filme și seriale în funcție de starea de spirit
Aosom
Netflix testează AI Discover, o secțiune pentru televizoare care folosește inteligența artificială pentru recomandări adaptate preferințelor și stării de spirit. Funcția este disponibilă inițial unui grup restrâns din SUA.

Sursa: Mobilissimo

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