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NEXARYYS lansează „First Contact”: muzică electronică, science-fiction și o premieră care aduce literatura română în universul inteligenței artificiale

g Scris de gabriela ungureanu
NEXARYYS lansează „First Contact”: muzică electronică, science-fiction și o premieră care aduce literatura română în universul inteligenței artificiale
Aosom
Doi creatori români construiesc un univers muzical și vizual despre descoperirea unei noi planete. Proiectul depășește granițele muzicii printr-o colaborare inedită cu scriitorul SF Aurel Cărășel: o povestire devine surs

Sursa: Dcnews

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