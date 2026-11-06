► Doi creatori români construiesc un univers muzical și vizual despre descoperirea unei noi planete. Proiectul depășește granițele muzicii printr-o colaborare inedită cu scriitorul SF Aurel Cărășel: o povestire devine sursă de inspirație pentru o creație muzicală electronică și un videoclip cinematografic Dacă viitorul ar putea fi ascultat și privit ca un film, cum ar […] The post NEXARYYS lansează „First Contact”: muzică electronică, science-fiction și o premieră care aduce literatura română în universul inteligenței artificiale first appeared on Suceava News Online.

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