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Noi amenințări cu bombă. Piloții unui zbor KLM spre Tel Aviv au cerut control pirotehnic

a Scris de andreea tobias
Noi amenințări cu bombă. Piloții unui zbor KLM spre Tel Aviv au cerut control pirotehnic
Aosom
Alte două amenințări cu bombă s-au înregistrat joi seara, asemănătoare celor care au vizat o cursă Wizz Air venită de la Milano și o aeronavă Air Serbia, venită de la Belgrad.

Sursa: Mediafax Ro

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