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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Noi detalii în cazul camerelor ascunse în prizele unei cabane din Sibiu, descoperite de o creatoare de conținut: „Nu ne-am gândit nicio secundă”

o Scris de oana ababei
Noi detalii în cazul camerelor ascunse în prizele unei cabane din Sibiu, descoperite de o creatoare de conținut: „Nu ne-am gândit nicio secundă”
Aosom
Felicia Kopan, creatoare de conținut din Sibiu, a revenit cu noi explicații în cazul dispozitivelor de filmare și înregistrare audio pe care le-a descoperit împreună cu soțul său în camera unei cabane unde erau cazați.

Sursa: Adevarul

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