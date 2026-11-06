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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Noi reguli rutiere pentru motocicliști și mopede: Circulația pe benzile de autobuz și depășirile la semafor

i Scris de ioan-radu gava
Noi reguli rutiere pentru motocicliști și mopede: Circulația pe benzile de autobuz și depășirile la semafor
Aosom
Schimbări majore pentru motocicliști și mopede! Află regulile privind banda de autobuz, purtarea căștii, depășirea la semafor și parcările dedicate.

Sursa: Dcnews

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