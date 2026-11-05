 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Tech

Noi restricții pe DN1, în zona viitoarei stații de metrou Bruxelles. Cum se schimbă circulația din 5 noiembrie

d Scris de diana pavel
Noi restricții pe DN1, în zona viitoarei stații de metrou Bruxelles. Cum se schimbă circulația din 5 noiembrie
Aosom
Șoferii care fac naveta sau tranzitează zilnic nordul Capitalei au parte de noi bătăi de cap și timpi suplimentari petrecuți în coloană.

Sursa: Click

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech