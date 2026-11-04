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Noiembrie 2026 transformă Bucureștiul într-o capitală a evenimentelor. Concerte mari, festivaluri, târguri, spectacole și primele atracții de Crăciun

o Scris de ozana mazilu
Noiembrie 2026 transformă Bucureștiul într-o capitală a evenimentelor. Concerte mari, festivaluri, târguri, spectacole și primele atracții de Crăciun
Aosom
Bucureștiul nu intră deloc în hibernare odată cu venirea frigului.

Sursa: Playtech

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