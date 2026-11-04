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Noiembrie, luna siguranței online a copiilor la NTT DATA Romania

m Scris de monitorulcj.ro(
Noiembrie, luna siguranței online a copiilor la NTT DATA Romania
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NTT DATA Romania, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Cluj și Inspectoratul de Poliție Județean Cluj, cu sprijinul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, continuă programul Jungla Digitală, o inițiativă de educație și prevenție care îi ajută pe copii să recunoască pericolele din mediul online și să învețe cum să se protejeze.

Sursa: Monitorul Cluj

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