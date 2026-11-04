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Noile Huawei FreeBuds SE 5 Max promit până la 80 de ore de muzică! Căști wireless accesibile, cu suport LDAC, ANC și moduri variate de funcționare

m Scris de mihai gabriel arsene
Noile Huawei FreeBuds SE 5 Max promit până la 80 de ore de muzică! Căști wireless accesibile, cu suport LDAC, ANC și moduri variate de funcționare
Aosom
Huawei a prezentat căștile wireless FreeBuds SE 5 Max, cu autonomie totală de până la 80 de ore, ANC de 52 dB și suport LDAC. Modelul costă aproximativ 35 de euro în Malaezia, iar disponibilitatea europeană nu este confirmată.

Sursa: Mobilissimo

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