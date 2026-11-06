Noile Reduceri la Electronice de ALTEX BLACK FRIDAY de la LG, Hisense, ASUS, Lenovo, Apple, OPPO, Xiaomi, Sony, Insta360, Philips, HP, Canon, după eMAG iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Adrian Gabor ALTEX a listat o nouă serie de oferte pentru BLACK FRIDAY 2026, într-o perioadă în care eMAG desfășoară propriile campanii de reduceri, iar promoțiile noi acoperă televizoare, laptopuri, telefoane, sisteme PC, produse foto-video, printing și dispozitive pentru locuințe inteligente. Pentru cumpărători, schimbarea este vizibilă prin discounturi care ajung la procente foarte mari în anumite categorii, […] The post Noile Reduceri la Electronice de ALTEX BLACK FRIDAY de la LG, Hisense, ASUS, Lenovo, Apple, OPPO, Xiaomi, Sony, Insta360, Philips, HP, Canon, după eMAG first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

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