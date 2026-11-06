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Noile Reduceri la Electronice de ALTEX BLACK FRIDAY de la LG, Hisense, ASUS, Lenovo, Apple, OPPO, Xiaomi, Sony, Insta360, Philips, HP, Canon, după eMAG

a Scris de adrian gabor
Noile Reduceri la Electronice de ALTEX BLACK FRIDAY de la LG, Hisense, ASUS, Lenovo, Apple, OPPO, Xiaomi, Sony, Insta360, Philips, HP, Canon, după eMAG
Aosom
Noile Reduceri la Electronice de ALTEX BLACK FRIDAY de la LG, Hisense, ASUS, Lenovo, Apple, OPPO, Xiaomi, Sony, Insta360, Philips, HP, Canon, după eMAG iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Adrian Gabor ALTEX a listat o nouă serie de oferte pentru BLACK FRIDAY 2026, într-o perioadă în care eMAG desfășoară propriile campanii de reduceri, iar promoțiile noi acoperă televizoare, laptopuri, telefoane, sisteme PC, produse foto-video, printing și dispozitive pentru locuințe inteligente. Pentru cumpărători, schimbarea este vizibilă prin discounturi care ajung la procente foarte mari în anumite categorii, […] The post Noile Reduceri la Electronice de ALTEX BLACK FRIDAY de la LG, Hisense, ASUS, Lenovo, Apple, OPPO, Xiaomi, Sony, Insta360, Philips, HP, Canon, după eMAG first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

Sursa: Idevice

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