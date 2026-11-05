Noua Raportare Meteorologică Emisă de ANM cu Estimările Stării Vremii în România din 5 Noiembrie 2026 iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Adrian Gabor Administrația Națională de Meteorologie, ANM, prezintă o situație îngrijorătoare pentru anumite regiuni ale României, unde rezervele de apă din sol înregistrează diferențe importante. Informațiile publicate joi, 5 noiembrie 2026, arată că unele zone se confruntă cu secetă pedologică, în timp ce altele au acumulat cantități prea mari de apă. Analiza ANM vizează cultura grâului de […] The post Noua Raportare Meteorologică Emisă de ANM cu Estimările Stării Vremii în România din 5 Noiembrie 2026 first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

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