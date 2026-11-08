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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Noua revoluție prin care va trece omenirea, după AI, anunțată chiar de AI: „Ar putea începe să se manifeste puternic între 2035 și 2045”

a Scris de andi miron
Noua revoluție prin care va trece omenirea, după AI, anunțată chiar de AI: „Ar putea începe să se manifeste puternic între 2035 și 2045”
Aosom
Inteligența artificială s-a dezvoltat enorm din 2020 și astfel, a devenit accesibilă publicului larg pentru utilizarea în scop personal sau profesional. După „revoluția AI”, o altă etapă majoră va fi bifată de omenire, susține chiar AI-ul.

Sursa: Ziare

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