Noul Catalog Kaufland cu Reducerile Speciale pentru Toate Magazinele + Extra Reduceri cu Card Xtra iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Adrian Gabor Kaufland a pregătit o nouă serie de reduceri pentru perioada 11 – 17 noiembrie 2026, cu prețuri mai mici la alimente, băuturi, produse de îngrijire personală și articole necesare în gospodărie. Printre cele mai interesante oferte se numără reduceri de până la 50%, inclusiv pentru produse ale unor mărci cunoscute, precum Pepsi, Napolact, Hochland, Fairy […] The post Noul Catalog Kaufland cu Reducerile Speciale pentru Toate Magazinele + Extra Reduceri cu Card Xtra first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

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