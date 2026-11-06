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nteligența artificială a descoperit o moleculă naturală care ar putea rivaliza cu Ozempic. Rezultatele surprinzătoare ale cercetătorilor de la Stanford

o Scris de ozana mazilu
nteligența artificială a descoperit o moleculă naturală care ar putea rivaliza cu Ozempic. Rezultatele surprinzătoare ale cercetătorilor de la Stanford
Aosom
Medicamentele pentru slăbit au schimbat radical modul în care medicina tratează obezitatea, însă efectele secundare și pierderea masei musculare rămân provocări importante.

Sursa: Playtech

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