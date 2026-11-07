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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Nu este scenariu SF. Unele închisori vor folosi inteligența artificială pentru a prezice dacă deținuții vor comite noi infracțiuni

p Scris de petru mazilu
Nu este scenariu SF. Unele închisori vor folosi inteligența artificială pentru a prezice dacă deținuții vor comite noi infracțiuni
Aosom
Unele închisori vor folosi inteligența artificială pentru a prezice dacă deținuții vor comite noi infracțiuni. Nu este un scenariu SF, ci un proiect din statul american Michigan. Scopul proiectului este „optimizarea repartizării persoanelor încarcerate”.

Sursa: Mediafax Ro

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