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Nuclearelectrica anunță repornirea Unității 2 de la Cernavodă. Când ar putea fi repus în funcțiune și reactorul 1

a Scris de afrodita cicovschi
Nuclearelectrica anunță repornirea Unității 2 de la Cernavodă. Când ar putea fi repus în funcțiune și reactorul 1
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Nuclearelectrica a transmis marți, 10 noiembrie, o informare către Bursa de Valori București (BVB) privind situația reactoarelor de la Cernavodă. Compania estimează că Unitatea 2 va fi reconectată la Sistemul Energetic Național miercuri, 11 noiembrie.

Sursa: Adevarul

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