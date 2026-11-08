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NVIDIA investighează relația lui Jensen Huang cu o femeie suspectată de serviciile SUA că lucra pentru Beijing

s Scris de szilárd-ervin szőgyényi
NVIDIA investighează relația lui Jensen Huang cu o femeie suspectată de serviciile SUA că lucra pentru Beijing
Aosom
NVIDIA a deschis o investigație independentă după acuzații privind legăturile lui Alice Huang cu serviciile chineze. Jensen Huang a confirmat relația personală, dar nu și acuzațiile de spionaj.

Sursa: Mobilissimo

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