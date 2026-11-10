Nvidia și Jensen Huang, dați în judecată după dezvăluirile despre aventura cu o presupusă spioană chineză. FBI investighează cazul

Nvidia și directorul său general, Jensen Huang, au fost dați în judecată de acționari, care îi acuză că au ascuns informații și au indus investitorii în eroare în legătură cu presupusa relație extraconjugală a șefului companiei cu o femeie suspectată de spionaj în favoarea Chinei. Între timp, FBI investighează cazul, iar scandalul a șters deja aproximativ 190 de miliarde de dolari din valoarea de piață a companiei, relatează The Guardian.

Distribuie: Facebook Instagram