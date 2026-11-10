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Nvidia vrea să transforme peste 130 de clădiri telefonice vechi în centre de date AI. Planul neobișnuit prin care gigantul încearcă să evite blocajele din SUA

o Scris de ozana mazilu
Nvidia vrea să transforme peste 130 de clădiri telefonice vechi în centre de date AI. Planul neobișnuit prin care gigantul încearcă să evite blocajele din SUA
Aosom
Într-un moment în care dezvoltarea inteligenței artificiale necesită cantități tot mai mari de energie și infrastructură, Nvidia analizează o soluție surprinzătoare:

Sursa: Playtech

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