Nvidia vrea să transforme peste 130 de clădiri telefonice vechi în centre de date AI. Planul neobișnuit prin care gigantul încearcă să evite blocajele din SUA

Tech 10 Nov 2026

„Inclusiv cele pe care nu le facem publice”. Franţa nu exclude niciun tip de ripostă împotriva Iranului, în „scandalul frigiderelor”

Franţa, care a acuzat Iranul că este la originea atacurilor cibernetice de amploare care au vizat sute de instalaţii frigorifice conectate la int...