O companie din China a inventat racheta cu cap de lemn, care costă mai puțin decât una normală și poate fi produsă în masă

O companie chineză a creat o focoasă de rachetă din lemn, un material neobișnuit în industria aerospațială, care promite să reducă semnificativ costurile de producție. Invenția a fost dezvoltată de Light Year Explorer, un startup fondat în 2022, cu sediul în Taicang, provincia Jiangsu din China, informează El Economista.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗