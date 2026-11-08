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O companie din China a inventat racheta cu cap de lemn, care costă mai puțin decât una normală și poate fi produsă în masă

i Scris de ioana ion
O companie din China a inventat racheta cu cap de lemn, care costă mai puțin decât una normală și poate fi produsă în masă
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O companie chineză a creat o focoasă de rachetă din lemn, un material neobișnuit în industria aerospațială, care promite să reducă semnificativ costurile de producție. Invenția a fost dezvoltată de Light Year Explorer, un startup fondat în 2022, cu sediul în Taicang, provincia Jiangsu din China, informează El Economista.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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