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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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O lume de 100 de miliarde de ori mai mică decât un atom este tot mai aproape de a fi explorată la CERN

a Scris de andrei simion
O lume de 100 de miliarde de ori mai mică decât un atom este tot mai aproape de a fi explorată la CERN
Aosom
Descoperă cum o lume de 100 de miliarde de ori mai mică decât un atom poate fi explorată la CERN.

Sursa: Playtech

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