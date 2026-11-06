O nouă alertă cu bombă pe Otopeni, după incidentele de ieri. Un avion TAROM cu 102 pasageri, vizat de amenințare

O nouă alertă cu bombă a fost semnalată vineri, 6 noiembrie 2026, pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din București, după ce și joi mai multe aeronave au fost vizate de amenințări similare. De această dată, este vorba despre un avion TAROM care efectuează cursa Praga–București, cu 102 pasageri la bord. Aeronava a transmis codul de […]

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