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O nouă alertă de drone în Tulcea. A fost emis mesajul RO-Alert (DCNews)

z Scris de ziar com copyright directway
O nouă alertă de drone în Tulcea. A fost emis mesajul RO-Alert (DCNews)
Aosom
Populaţia din judeţul Tulcea a primit, vineri, în jurul orei 9:00, un nou mesaj RO-ALERT de (…)

Sursa: Ziar.com

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