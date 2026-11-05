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O nouă înșelătorie în numele Netflix, semnalată în România. Utilizatorii sunt păcăliți cu mesaje despre suspendarea contului

a Scris de aura trif
O nouă înșelătorie în numele Netflix, semnalată în România. Utilizatorii sunt păcăliți cu mesaje despre suspendarea contului
Aosom
DNSC avertizează asupra unei noi fraude semnalate în România, în care atacatorii trimit mesaje false în numele platformei Netflix.

Sursa: Stirile Pro.tv

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