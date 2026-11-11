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O nouă tehnologie militară, dezvoltată din medicină, „aude” un petrolier de la 100 de kilometri sub apă. De ce o vor zeci de marine militare

v Scris de victor cozmei
O nouă tehnologie militară, dezvoltată din medicină, „aude” un petrolier de la 100 de kilometri sub apă. De ce o vor zeci de marine militare
Aosom
O firmă din Amsterdam a transformat fibra optică într-un microfon subacvatic mai sensibil decât sonarele clasice, spune directorul ei. Discută cu zeci de marine militare, iar produsele sale sunt deja folosite în zone de război. Startup-ul olandez Optics11 negociază cu zeci de marine militare folosirea tehnologiei sale de ascultare subacvatică bazate pe fibră optică, iar …

Sursa: Hotnews

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