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O vulnerabilitate descoperită pe iPhone ar putea expune cheile portofelelor crypto. Binance avertizează că nu există încă o soluție confirmată

i Scris de iulia kelt
O vulnerabilitate descoperită pe iPhone ar putea expune cheile portofelelor crypto. Binance avertizează că nu există încă o soluție confirmată
Aosom
O vulnerabilitate de securitate care afectează iPhone-urile cu iOS 26 și iOS 27 ar putea permite unei aplicații să acceseze fișierele private, spune Binance

Sursa: Playtech

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